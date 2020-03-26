Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы. Об этом 26 марта он написал в Facebook

«Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может», — написал он.

Миллионы долларов на еду, поддержку медиков, детей и стариков: ООН помогает Украине бороться с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заставить депутатов и чиновников лечиться от коронавируса вместе со всеми, хотя по закону им выделяют особые палаты с охраной.