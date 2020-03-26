«Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может», — написал он.

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© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Шмыгаль обратился к представителям местной власти, призвав проверить информацию о выделении отдельных палат и отчитаться.    

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заставить депутатов и чиновников лечиться от коронавируса вместе со всеми, хотя по закону им выделяют особые палаты с охраной. 