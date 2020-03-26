Если украинские политики сначала грабят страну, а потом забирают семьи и уезжают жить в Лондон, то олигархи заинтересованы в том, чтобы бизнес на Украине работал и процветал. Об этом рассказал кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Гороховский: В отличие от политиков, украинские олигархи думают о будущем Украины © Денис Гороховский

При этом, рассуждает политолог, иностранные инвесторы сегодня вовсе утратили интерес к Украине, и уже никто не ждет от них денег: они не создают рабочие места, не производят продукт на Украине и стали попросту бессмысленными.

Украинской власти должно хватить политической воли признать, что заигрывание с иностранными инвесторами политически красиво звучит, но на практике все это не реализуется и без внутреннего бизнеса страна экономически успешной не будет, заключил собеседник.