«Хотят они или не хотят, но это помогает обычным людям, которые на них работают. Если мы возьмем крупнейшие агрохолдинги вроде МХП, который сегодня дает 30 тысяч рабочих мест, — эти люди получают зарплаты, несмотря на кризис и карантин», — пояснил эксперт.
При этом, рассуждает политолог, иностранные инвесторы сегодня вовсе утратили интерес к Украине, и уже никто не ждет от них денег: они не создают рабочие места, не производят продукт на Украине и стали попросту бессмысленными.
Украинской власти должно хватить политической воли признать, что заигрывание с иностранными инвесторами политически красиво звучит, но на практике все это не реализуется и без внутреннего бизнеса страна экономически успешной не будет, заключил собеседник.