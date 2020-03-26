Крайне неверно считать, будто бы президент Сербии Александр Вучич является сторонником России, а оппозицию поддерживает Запад. Об этом рассказал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию Украина.ру

Стеван Гайич: На Балканах началась «сербская весна» © Facebook, Stevan Gajic

При этом, считает эксперт, Вучич ведет тонкую игру с Россией, буквально до унижения внешне демонстрируя ей свою лояльность, однако Россия ему нужна лишь для привлечения избирателей.

Кроме того, добавил он, Вучич хочет, чтобы Москва согласилась с отменой резолюции Собеза ООН №1244 от 10 июня 1999 года по урегулированию в Косово, которая гарантирует суверенитет Сербии над всей территорией автономного края.

«Судя по всему, это начали понимать и в России, так как если раньше российский МИД говорил, что примет любое решение, достигнутое Белградом и Приштиной, то сейчас всегда уточняет, что речь идет о решении, базирующемся на резолюции №1244», — указал Гайич.

Но, к счастью для Сербии, албанские националисты, например, новый премьер-министр Косово Альбин Курти, прямо заявляют, что не примут никакого раздела, что не отдадут Сербии ни метра косовской земли, блокируя тем самым договор по Косово, заключил политолог.