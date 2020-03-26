Существует несколько моделей деолигархизации, но на Украине нет предпосылок ни к одной из них. Об этом 26 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

«Поменяли людей Пинчука на ставленников Ахметова» — Белашко о новом Кабмине Украины © Facebook, Сергей Белашко

«Либо как в России появляется сильная власть, которая удаляет олигархов от власти, и они либо становятся или политическими диссидентами, или просто крупными предпринимателями, которые не определяют государственную политику. То есть или как Михаил Ходорковский, или как Владимир Потанин… Или когда вмешиваются некие внешние силы, как в Молдавии. То есть когда Владимиру Плахотнюку сказали все, чудак, сваливай из страны, теперь мы будем здесь строить демократию. Есть вариант, когда общественная система перерастает олигархию, как это произошло в Польше», — рассказал Белашко.

Однако в украинских реалиях нет предпосылок ни для одной из этих моделей. То есть внешние игроки предпочитают использовать олигархов в своих интересах, у Зеленского нет для борьбы с ними ресурсов, а украинская экономика дышит на ладан.