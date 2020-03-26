«Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия — отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине. Но я разговаривал вчера с президентом. И он готов — и настроен отменить указы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять», — рассказал он.
Днем ранее Кличко заявил, что «в Киеве увеличивается тревожная статистика» по коронавирусу, выявлены трое новых зараженных.
Двое из заболевших COVID-19 прилетели в страну из Израиля, а один — из Объединенных Арабских Эмиратов.