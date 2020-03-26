Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для депутатов и высокопоставленных чиновников нет VIP-палат, однако есть специальные палаты с некими условиями, положенными по законодательству. Президент Владимир Зеленский хочет лишить представителей власти и этих привилегий, написал градоначальник 26 марта в Telegram

«Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия — отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине. Но я разговаривал вчера с президентом. И он готов — и настроен отменить указы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять», — рассказал он.

Миллионы долларов на еду, поддержку медиков, детей и стариков: ООН помогает Украине бороться с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

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