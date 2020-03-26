На журналистскую группу телеканала NewsOne было совершено нападение в городе Красилове Хмельницкой области во время проведения журналистского расследования. Об этом 26 марта говорится в заявлении телеканала

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«Когда журналистская группа приехала выяснить ситуацию, то продавец масок начал всеми способами препятствовать съемке: набросился на корреспондентку, вырвал у нее из рук микрофон, спрятал маски и нанес журналистке телесные повреждения. После обращения в больницу у корреспондентки телеканала зафиксировали многочисленные повреждения руки и пальцев, ей наложили гипс», — сказано в документе.

Также сообщается, что после журналистка обратилась в местное отделение полиции, где по факту нападения открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины.

Кроме того, телеканал обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой, чтобы этим вопросом занялась рабочая группа при Офисе генпрокурора относительно расследования преступлений против журналистов.