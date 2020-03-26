«Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою — никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить», — написал он.
Также приложение позволит заказывать больным продукты, лекарства и сообщать о состоянии здоровья.
Следующим шагом станет введение в приложение возможности мониторинга контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах и такси. Если человек начнет добровольно сканировать коды, его предупредят о возможном контакте с больным.