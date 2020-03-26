Кабмин Украины разрабатывает мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Об этом 26 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook

Бывший врио генпрокурора Украины Чумак нарушил карантин ради йогурта © Ukraina.ru Также приложение позволит заказывать больным продукты, лекарства и сообщать о состоянии здоровья. Следующим шагом станет введение в приложение возможности мониторинга контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах и такси. Если человек начнет добровольно сканировать коды, его предупредят о возможном контакте с больным.