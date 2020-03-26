Правительство Украины предлагает Верховной Раде увеличить дефицит бюджета-2020 на 202 миллиарда гривен (571,2 миллиарда гривен) в связи с пандемией коронавируса. Об этом депутат от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook 26 марта

Минфин Украины подписал «смертный приговор» Минкульту: финансирование сократится вдвое — Ткаченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным нардепа, в частности, предлагается уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен, а расходы увеличить на 96 миллиардов гривен, из чего следует, что дефицит госбюджета увеличится почти в четыре раза — на 202 миллиарда гривен.

Гончаренко также сообщил, что для покрытия дефицита Кабмин предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен (415 миллиардов рублей). По мнению депутата, речь идет, скорее всего, о скрытой эмиссии.

Кроме того, предполагается создать стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен (350 миллиардов рублей), который, как отметил Гончаренко, будет распределяться Кабмином «практически в ручном режиме».

По словам нардепа, будут, в частности, полностью уничтожены все программы развития образования, регионального развития и поддержки сельхозпроизводителей. Финансирование дорожных работ сократят почти на 8 миллиардов гривен, а национальный кинематограф, театры, Украинский институт книги и вовсе потеряют финансовую поддержку государства. Также будут урезаны расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Депутат также предполагает, что местные выборы в 2020 году будут отменены.

Предполагается, что в субботу, 28 марта, Рада рассмотрит эти изменения в бюджет-2020.

На Украине в связи с пандемией коронавируса общенациональный карантин продлен до 24 апреля. По всей стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.