Как сообщалось ранее, украинские олигархи получили под своё «кураторство», то есть фактически под контроль, разные регионы страны. Так, Игорю Коломойскому, бывшему главе Днепропетровской облгосадминистрации, досталась Запорожская область.
«Коломойскому дали Запорожье, потому что Днепропетровскую область отдали Виктору Пинчуку. Потому что Пинчук имеет большее влияние на Зеленского, его поддержка считается более значимой, капиталоемкой. Ахметову больше интересен Мариуполь. Вот и получается Днепропетровск — Пинчуку, Мариуполь — Ахметову, а Запорожье — Коломойскому, уважили старика», — рассказал собеседник издания.
По словам Белашко, мэр Запорожья — ставленник другого олигарха Рината Ахметова, крупнейший холдинг которого компания ДТЭК практически переехала в этот город из Донецка.