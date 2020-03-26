В каждом регионе Украины есть свои элиты, и новые «смотрящие» из числа олигархов могут столкнуться с их сопротивлением. Об этом 26 марта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

"У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорю Коломойскому, бывшему главе Днепропетровской облгосадминистрации, досталась Запорожская область.

«Коломойскому дали Запорожье, потому что Днепропетровскую область отдали Виктору Пинчуку. Потому что Пинчук имеет большее влияние на Зеленского, его поддержка считается более значимой, капиталоемкой. Ахметову больше интересен Мариуполь. Вот и получается Днепропетровск — Пинчуку, Мариуполь — Ахметову, а Запорожье — Коломойскому, уважили старика», — рассказал собеседник издания.

По словам Белашко, мэр Запорожья — ставленник другого олигарха Рината Ахметова, крупнейший холдинг которого компания ДТЭК практически переехала в этот город из Донецка.