Армения ослабила ограничения, связанные с перевозкой пассажиров во время карантина – теперь в легковых автомобилях можно возить более одного человека. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Sputnik Армения

Ранее водителям легковых автомобилей разрешалось перевозить только одного пассажира. В случае, если норма была нарушена, полицейские заставляли высаживать остальных людей.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Тиграна Авиняна, разрешается перевозка второго взрослого пассажира — то есть в автомобиле должны находиться максимум три человека. Если второй пассажир — человек с ограниченными возможностями, то вместе с ним может ехать сопровождающий. Ограничение также не распространяется на детей.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения, ограничено авиа- и наземное сообщение со страной, запрещены публичные мероприятия, ограничено передвижение граждан.