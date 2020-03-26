Ранее водителям легковых автомобилей разрешалось перевозить только одного пассажира. В случае, если норма была нарушена, полицейские заставляли высаживать остальных людей.
Теперь же, по решению коменданта на время ЧП, вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, разрешается перевозка второго взрослого пассажира — то есть в автомобиле должны находиться максимум три человека. Если второй пассажир — человек с ограниченными возможностями, то вместе с ним может ехать сопровождающий. Ограничение также не распространяется на детей.
С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения, ограничено авиа- и наземное сообщение со страной, запрещены публичные мероприятия, ограничено передвижение граждан.