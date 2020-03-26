В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 77 человек, среди заболевших — пятеро детей. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило агентство "Интерфакс"

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк находятся более 4 тысяч граждан, под наблюдением врачей — 252 пациента. Из общего числа зараженных пятеро — это дети, у них заболевание протекает легко, воспаления легких ни у кого из них нет.

В связи с распространением коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранных граждан. С 21 марта по 21 апреля в стране введен режим чрезвычайного положения. Полный карантин введен в двух районах Восточной Грузии — Болниси и Марнеули.