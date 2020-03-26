Отмечается, что 10 из 77 пациентов выздоровели. На карантине в настоящий момент находятся более 4 тысяч граждан, под наблюдением врачей — 252 пациента. Из общего числа зараженных пятеро — это дети, у них заболевание протекает легко, воспаления легких ни у кого из них нет.
В связи с распространением коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранных граждан. С 21 марта по 21 апреля в стране введен режим чрезвычайного положения. Полный карантин введен в двух районах Восточной Грузии — Болниси и Марнеули.