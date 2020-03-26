США решили создать отдельный финансовый документ, который призван стабилизировать их экономику и поддержать население в условиях карантина.

«Это не момент праздника, а момент необходимости. Говорю всем американцам: помощь уже в пути», — прокомментировал решение лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией
Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией
© РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк
В частности, Штаты выделят единовременную финансовую помощь в размере $1200 одному взрослому американцу и $500 несовершеннолетним гражданам.

Предприятия, штаты и города получат суммарно $500 млрд. Еще $367 млрд получат малые предприятия, $130 млрд выделено на больницы и пакет страхования от безработицы.