США решили создать отдельный финансовый документ, который призван стабилизировать их экономику и поддержать население в условиях карантина.
«Это не момент праздника, а момент необходимости. Говорю всем американцам: помощь уже в пути», — прокомментировал решение лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.
В частности, Штаты выделят единовременную финансовую помощь в размере $1200 одному взрослому американцу и $500 несовершеннолетним гражданам.
Предприятия, штаты и города получат суммарно $500 млрд. Еще $367 млрд получат малые предприятия, $130 млрд выделено на больницы и пакет страхования от безработицы.