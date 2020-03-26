Сенат Соединенных Штатов утвердил масштабный пакет помощи размером в $2 трлн жителям и предприятиям страны из-за эпидемии «COVID-19», сообщил «The Guardian» 26 марта

США решили создать отдельный финансовый документ, который призван стабилизировать их экономику и поддержать население в условиях карантина.

«Это не момент праздника, а момент необходимости. Говорю всем американцам: помощь уже в пути», — прокомментировал решение лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Предприятия, штаты и города получат суммарно $500 млрд. Еще $367 млрд получат малые предприятия, $130 млрд выделено на больницы и пакет страхования от безработицы.