Кабинет министров Украины не увеличил объем субсидий на вывоз мусора, управление и обслуживание многоквартирных жилых домов. Об этом вечером 25 марта в Facebook сообщил владелец компании «Город для людей», бывший заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк обратились в Кабмин с описанием ужасной ситуации в сфере предоставления жилищных услуг. Они обусловлены катастрофическим снижением поступления платежей от населения за оказанные услуги.

Также в компаниях увеличились расходы на дезинфекцию домов, спецформу, маски и оплату за дополнительные часы работы.

«Мусоровозов и дворников в городах Украины не будет уже сегодня-завтра… И если завтра под вашим домом вырастет гора невывезенного мусора, когда ваш подвал затопит канализация, когда некому станет дезинфицировать подъезды, просто знайте: это делать некому, потому что компании, предоставляющие эти услуги, не смогли выплатить зарплату своим работникам, так как вы не оплатили коммуналку», — написал он.

Также Крамаренко подчеркнул, что многие потеряли работу и платить нечем, но для этого существует государство, которое должно покрыть эти расходы.