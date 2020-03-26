По его словам, несколько дней назад управляющие многоквартирных домов обратились в Кабмин с описанием ужасной ситуации в сфере предоставления жилищных услуг. Они обусловлены катастрофическим снижением поступления платежей от населения за оказанные услуги.
Также в компаниях увеличились расходы на дезинфекцию домов, спецформу, маски и оплату за дополнительные часы работы.
«Мусоровозов и дворников в городах Украины не будет уже сегодня-завтра… И если завтра под вашим домом вырастет гора невывезенного мусора, когда ваш подвал затопит канализация, когда некому станет дезинфицировать подъезды, просто знайте: это делать некому, потому что компании, предоставляющие эти услуги, не смогли выплатить зарплату своим работникам, так как вы не оплатили коммуналку», — написал он.
Также Крамаренко подчеркнул, что многие потеряли работу и платить нечем, но для этого существует государство, которое должно покрыть эти расходы.