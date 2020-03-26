«Предлагают уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн (около 330 млрд руб.), увеличить расходы на 96 млрд грн (около 280 млрд руб.). Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн (около 600 млрд руб.), или почти в 4 раза», — написал Гончаренко.
Также, по данным депутата, Кабмин хочет покрыть дефицит, в частности, с помощью увеличения внутренних заимствований на 147 млрд грн (около 450 млрд руб.) и внешних на 131 млрд грн (около около 380 млрд руб.), создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн (около 375 млрд руб.), который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме.
Кроме того предлагается уменьшить финансирование дорожных работ, отменить поддержку национального кинематографа, театров и украинского института книги, урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.