Кабинет министров Украины предложил Раде изменения в Госбюджет, где среди прочего предлагается отменить все программы развития образования, а также поддержку национального кинематографа и театров. Об этом 26 марта написал депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram

«Предлагают уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн (около 330 млрд руб.), увеличить расходы на 96 млрд грн (около 280 млрд руб.). Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн (около 600 млрд руб.), или почти в 4 раза», — написал Гончаренко.

Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Кроме того предлагается уменьшить финансирование дорожных работ, отменить поддержку национального кинематографа, театров и украинского института книги, урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.