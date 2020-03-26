Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко опубликовал 25 марта на своей странице в Facebook свидетельство о рождении писателя и политика Эдуарда Лимонова, ушедшего из жизни. Фотографию документа ему предоставил адвокат литератора Сергей Беляк

Лимонов против коронавируса. Легко ли быть пожилым © РИА Новости, Владимир Трефилов

Лимонов, чья молодость прошла в Харькове, написал такие романы, как «Это я — Эдичка», «Подросток Савенко», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

В 1970-е годы он жил вынужден был уехать из СССР, долгое время жил в США, а затем во Франции. В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность.

Участвовал в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года в Москве, в обороне Белого дома, впоследствии создал Национал-большевистскую партию. Воевал в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте, на стороне Абхазии, а также в приднестровском конфликте на стороне ПМР.

Хотя в двухтысячных годах участвовал в шествиях вместе с либеральной оппозицией, в 2013 году негативно отзывался об украинском Евромайдане, выступал в поддержку офицеров «Беркута», а также поддержал возвращение Крыма в состав РФ.

Лимонов умер в возрасте 77 лет из-за осложнений, вызванных онкологической операцией. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.