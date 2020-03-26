«Видимо, придется внести коррективы в условия возвращения в Литву. Если человек с требованиями — самоизоляция, карантин — не согласится, мы, пожалуй, не сможем принять его на борт самолета, парома», — заявил Сквернялис на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
Прибывающие на родину литовцы обязаны заполнить анкету, в которой должны указать, что они согласны пройти 14-дневный карантин.
«Пусть те, кто не хочет вести себя по возвращении в Литву ответственно, остаются там, где находятся», — заявил Сквернялис.
Согласно недавно изданному указу, все граждане Литвы, возвращающиеся из-за границы, должны письменно дать свое согласие на соблюдение карантина на дому. Те, кто не согласятся с требованиями изоляции, не имеют литовского гражданства или не имеют надлежащего помещения, 14-дневную изоляцию проведут в специально подготовленных помещениях.
По данным МИД Литвы, за рубежом сейчас находятся около 900 литовцев, которые испытывают затруднения с возвращением на родину.
В настоящий момент в Литве насчитывается 290 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.