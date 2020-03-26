Граждан Литвы, которые будут отказываться соблюдать двухнедельный карантин после возвращения из-за границы, не пустят в страну. Об этом заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис, передает Sputnik Литва

«Видимо, придется внести коррективы в условия возвращения в Литву. Если человек с требованиями — самоизоляция, карантин — не согласится, мы, пожалуй, не сможем принять его на борт самолета, парома», — заявил Сквернялис на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Пусть те, кто не хочет вести себя по возвращении в Литву ответственно, остаются там, где находятся», — заявил Сквернялис.

Согласно недавно изданному указу, все граждане Литвы, возвращающиеся из-за границы, должны письменно дать свое согласие на соблюдение карантина на дому. Те, кто не согласятся с требованиями изоляции, не имеют литовского гражданства или не имеют надлежащего помещения, 14-дневную изоляцию проведут в специально подготовленных помещениях.

По данным МИД Литвы, за рубежом сейчас находятся около 900 литовцев, которые испытывают затруднения с возвращением на родину.

В настоящий момент в Литве насчитывается 290 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.