В Казахстане выросло число зараженных коронавирусом – общее число инфицированных достигло 97 человек. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила пресс-служба Минздрава республики

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк зарегистрировали в городе Нур-Султан.

Таким образом, в стране зафиксировали 97 случаев заболевания коронавирусом, из них в Нур-Султане — 55 случаев, в Алма-Ате — 34 случая, в Караганде и Шымкенте — по 2 случая, в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской области — по одному случаю.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, временно приостановлено авиа- и наземное международное сообщение. С 19 марта на карантин закрыты Нур-Султан и Алма-Ата.