Девять новых случаев заражения зарегистрировали в городе Нур-Султан.
Таким образом, в стране зафиксировали 97 случаев заболевания коронавирусом, из них в Нур-Султане — 55 случаев, в Алма-Ате — 34 случая, в Караганде и Шымкенте — по 2 случая, в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской области — по одному случаю.
С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, временно приостановлено авиа- и наземное международное сообщение. С 19 марта на карантин закрыты Нур-Султан и Алма-Ата.