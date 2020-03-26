«Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Друг из Прибалтики прислал. Это ж надо было такое придумать!» — написал Галкин.
На кадрах мужчина подошел к лифту, у кнопки вызова которого прикреплена губка с воткнутыми в нее зубочистками и пластиковый стаканчик. Автор ролика вытащил одну из зубочисток, нажал с помощью нее на кнопку, после чего выбросил приспособление в стаканчик.
В самом лифте оказалась такая же «защитная система».
Коронавирус передается, в частности, контактно-бытовым путем: через рукопожатия и предметы обихода. В связи с этим врачи рекомендуют часто и тщательно мыть руки.