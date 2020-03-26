Юморист и телеведущий Максим Галкин 25 марта опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показывают способ нажимать на кнопки в лифте, не прикасаясь к ним руками

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На кадрах мужчина подошел к лифту, у кнопки вызова которого прикреплена губка с воткнутыми в нее зубочистками и пластиковый стаканчик. Автор ролика вытащил одну из зубочисток, нажал с помощью нее на кнопку, после чего выбросил приспособление в стаканчик.

В самом лифте оказалась такая же «защитная система».

Коронавирус передается, в частности, контактно-бытовым путем: через рукопожатия и предметы обихода. В связи с этим врачи рекомендуют часто и тщательно мыть руки.