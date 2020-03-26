Фотографии прачечной Хустской центральной районной больницы в Закарпатской области в разгар эпидемии коронавируса вызвали шквал возмущения в Сети и за несколько часов после публикации набрали тысячи репостов и реакций. Снимки опубликовали работники медучреждения на его странице в Facebook 25 марта

«Дети лежат в коридорах»: одесские больницы переполнены пациентами © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

На фото запечатлено помещение прачечной со стенами без штукатурки, грязным, сырым полом с разбитой плиткой и ржавыми стиральными машинами.

Пользователи в комментариях не смогли скрыть своего возмущения.

«А раньше вы на это не обращали внимания? Неужели нельзя было купить трехлитровую банку краски и покрасить стены, чтобы не доводить до такого состояния? Ах да, это ж не свой собственный дом-хоромы, какие у вас там понастраивали заробитчане, поэтому вы и закрывали глаза на этот с…ч, как вообще можно было работать в таком помещении? И почему молчали? Не требовали от главврача, старшей медсестры? Всем было п…р? А сейчас, когда число заболевших растет, опомнились», — написала местная жительница.

«Жесть! Я думаю, такая ситуация во многих больницах, просто все это тщательно скрывается главврачами, потому что свою ж…у хочется сберечь в теплом, прибыльном и уютном кресле», — отметила еще одна пользовательница сети.

«Как главный врач до сих пор в должности??? Если бы не коронавирус, то вы бы и не додумались навести порядок? Или еще вас все устраивало, а сейчас вы решили быть "открытыми", а "вдруг пожалеют и капнут деньги на ремонт", которые вы успешно украдете как всегда??? Куда вы деваете деньги??? Бессовестные!!! У меня просто нет слов… Вас нужно гнать оттуда в три шеи, раз допустили такое», — заявила медик.

«Шок. Как работают санитарки в таких условиях, а еще за такие мизерные зарплаты, зато главный лекарь на авто за $100 000», — написал подпчисчик.