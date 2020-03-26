Украинский дизайнер, старожил Украинской недели моды Иван Фролов начал шить защитные костюмы для медиков в связи с пандемией COVID-19. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 25 марта

Антисептик от Louis Vuitton: французский парфюмерный концерн начнет выпускать гель для рук вместо духов © Nadyana Magazine / flickr.com Владимира Омеляна, украинский дизайнер Светлана Бевза запустила производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса.

Фролов объявил, что присоединился к этой инициативе: его команда уже сшила более полусотни защитных костюмов.

«Мы присоединились к инициативе Светланы Бевзы и скорее уже даже больше к настоящему волонтерскому движению, призванному помочь нашим медикам с защитными костюмами. За сегодня мы отшили 51 защитный костюм, вручную раскроили больше сотни, разработали дополнительный мужской универсальный размер», — рассказал дизайнер.

Он также сообщил, что его бренд заручился поддержкой постоянных партнеров, которые помогают в тиражировании коллекций для магазинов по всему миру. Благодаря этому отшив костюмов будет происходить быстрее.

Такое «волонтерское движение» существует и в других странах. Так, ранее бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии, а французская многонациональная корпорация и конгломерат Kering планирует перевести мастерские своих брендов Balenciaga и Saint Laurent на производство защитных масок.