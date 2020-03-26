Житель Литвы пожаловался на условия содержания на карантине граждан, которые недавно вернулись из-за границы – их по несколько человек размещают в отельных номерах. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Sputnik Литва

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Рамунас Адамонис опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как множество людей, в масках и без, ходят по коридору одной из местных гостиниц.

«Здесь те, которым не хватило места в пятиместных комнатах… Где будут спать, что как будет — не знают ни они, ни те, кто за это ответственны. Но это еще не самое страшное, хуже всего то, что если кто-то уже инфицирован, то в таких условиях практически невозможно не передать вирус. Поэтому возникает вопрос: это преднамеренно организованная здесь "вечеринка с ветрянкой", чтобы заразить всех, или неспособность организовать процесс должным образом?», — пишет Адамонис.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что, если хоть один из изолированных болен коронавирусом — в таких условиях он может заразить и всех остальных. Некоторые обвинили путешественников в безответственности — если бы они могли честно посидеть в самоизоляции 14 дней в собственном доме, то им не пришлось бы толпиться в коридорах отеля.

Согласно последним данным, в Литве зарегистрировано 274 случая заражения коронавирусом, четыре человека, один выздоровел.