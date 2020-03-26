Министерство финансов Украины намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино в пользу борьбы с пандемией коронавируса. Об этом глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook 25 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Такое решение, по его словам, приведет к «смерти всей креативной инструстрии»: сотни тысяч людей останутся без работы, а развитие всех культурных сфер будет отброшено на несколько лет назад.

Ткаченко заявил, что речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда (УКФ), Института книги, программы «сшивания страны», деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и много другого.

Депутат подчеркнул, что понимает необходимость дополнительного финансирования для спасения жизней в условиях пандемии COVID-19, однако не считает целесообразным решение отказаться от трат на развитие культуры.

Как известно, на нужды Министерства культуры в 2020 году заложено расходы, которые выше показателей 2019 на 23 % — 15,1 млрд грн.

В комментарии изданию «Детектор медиа» Ткаченко сообщил, что Минфин планирует в общем сократить финансирование Минкультуры на 7 миллиардов гривен (19,8 миллиардов рублей), при том что всего на нужды ведомства в 2020 году заложено 15,1 миллиардов гривен (42,7 миллиардов рублей).

В эти 7 миллиардов гривен входят: 750 миллионов для Госкино, более 500 миллионов для строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства, 250 миллионов для творческих союзов, 500 миллионов для УКФ, 150 миллионов для Института книги и 500 миллионов для программ информполитики, «сшивания страны», молодежи, а также на ремонты и реставрации.

При этом, по словам Ткаченко, это не полный перечень сокращений бюджета Минкульта. Та же участь может коснуться и Министерства молодежи и спорта.