Полиция разыскивает жителей Харькова, которые вернулись из-за границы и подписали соглашение на самоизоляцию, но указали неверные контактные данные. Об этом 25 марта сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Украины Любовь Махота, передает YouTube-канал Суспільне: Харків

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«А 10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией… Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому», — сказала Махота.

Она напомнила, что украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.