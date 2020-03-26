По ее словам, информированное согласие подписали более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы. Они находятся на самоизоляции.
«А 10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией… Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому», — сказала Махота.
Она напомнила, что украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.