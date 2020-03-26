В Литве коронавирус обнаружили у одного из сотрудников вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства

Коллеги зараженного сотрудника также изолированы, что значительно сократило число сотрудников центра.

«Специалисты общественного здравоохранения, чьи знания и руки сейчас на вес золота, это люди, которые выполнили и выполняют огромную работу в аэропортах и порту страны. Они работают вместе с медицинским персоналом на передовой во имя нашего общего успеха в этой сложной ситуации. Так что это одновременно и очень серьезный сигнал для каждого из нас сделать все возможное, чтобы защитить себя и других. Еще раз прошу всех сплотиться. Давайте не будем повторять ошибки других стран, которые стоят жизней», — заявил министр здравоохранения Литва Аурелиюс Верига.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всего в Литве зафиксировано 274 случая заражения коронавирусом, четыре человека погибли, один выздоровел.