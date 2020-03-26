Нардеп Украины Антон Поляков считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак не предоставил своевременно декларацию о доходах за 2019 год, в связи с чем Окружной административный суд Киева возбудил дело. Об этом сообщила пресс-служба суда 25 марта

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК — ред.) Александру Новикову», — говорится в сообщении.

Так, истец просит суд обязать Новикова предоставить предписание президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Ермаком декларации о доходах за 2019 год — в то время, когда он претендовал на должность руководителя ОПУ.

Также Поляков просит суд признать противоправной бездеятельность главы НАПК.

Ермак обнародовал декларацию за 2019 год в феврале 2020 года, когда он уже занимал должность главы Офиса президента. В общем он внес в декларацию 254 959 гривен (721,3 тысячи рублей) дохода за 2019 год.