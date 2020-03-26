Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник спрогнозировал «определенные евроразочарования» в украинском обществе. К чему это приведет, он рассказал в интервью изданию Украина.ру 25 марта

Шпагат Зеленского. Эксперты об «антиколомойском законе» и борьбе олигархов против Запада © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом. Также Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда (МВФ).

По словам Бортника, это единственные два источника денег для Украины на данный момент, так как предложений о помощи со стороны западных партнеров не поступает.

«Нас ждут определенные евроразочарования… Мы видим, что европейская, евроатлантическая солидарность на поверку оказалась просто пустым звуком и ни европейцы, ни США ничем не помогли Украине. Помогает Китай, помогают другие игроки. И все это скажется и на уровне влияния Запада на Украине, и, главное, на общественном мнении», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что поворот в сторону национального бизнеса на Украине, то есть уменьшение западного влияния, произошло еще с отставкой правительства Алексея Гончарука, а ситуация с коронавирусом этот процесс только усилит.

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