Компания «Киевхлеб» 25 марта на своей странице в Facebook обвинила конкурентов в умышленном поджоге двух своих брендированных автомобилей Mercedes Sprinter в Одессе

Львовская журналистка связывает поджог своего автомобиля с работой © Jason Bolonski / flickr

«Мы связываем поджоги автомобилей с недобросовестной конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий Одессы. Такая ситуация для нас недопустима. Ведь наша компания поддерживает только цивилизованные методы экономической конкуренции и мы всегда открыты к сотрудничеству. Поджог авто, особенно цинично, произошел на фоне введения общегосударственного карантина по распространению коронавируса Covid-19. Только за первые дни карантина спрос на хлеб и хлебобулочные изделия вырос на треть. И сегодня крайне важно обеспечить население продуктами первой необходимости и не допустить паники», — говорится в материале.