По словам сотрудников, машины уничтожены полностью, предприятию нанесен ущерб почти в 2 миллиона гривен (около 6 млн рублей). По факту поджога возбуждено уголовное дело.
«Мы связываем поджоги автомобилей с недобросовестной конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий Одессы. Такая ситуация для нас недопустима. Ведь наша компания поддерживает только цивилизованные методы экономической конкуренции и мы всегда открыты к сотрудничеству. Поджог авто, особенно цинично, произошел на фоне введения общегосударственного карантина по распространению коронавируса Covid-19. Только за первые дни карантина спрос на хлеб и хлебобулочные изделия вырос на треть. И сегодня крайне важно обеспечить население продуктами первой необходимости и не допустить паники», — говорится в материале.