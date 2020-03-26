В Казахстане депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента старше 65 лет не будут принимать участие в заседаниях из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, заявил председатель палаты Нурлан Нигматулин, передает издание Sputnik Казахстан

«Сегодняшнее пленарное заседание проходит в несколько измененном формате. Некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании. Но волнений не должно быть, не волнуйтесь, все живы и здоровы. Просто некоторым нашим коллегам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома», — сказал Нигматулин.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 18 марта из-за распространения коронавируса мажилис Казахстана перешел на дистанционный режим работы. В заседаниях участвуют только депутаты и основные докладчики, без приглашенных представителей других органов, общественных организаций и НКО.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.