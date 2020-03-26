«Сегодняшнее пленарное заседание проходит в несколько измененном формате. Некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании. Но волнений не должно быть, не волнуйтесь, все живы и здоровы. Просто некоторым нашим коллегам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома», — сказал Нигматулин.
Он также подчеркнул, что кворум (две трети от 107 депутатов) позволяет проводить пленарные заседания без парламентариев старше 65 лет. Их отсутствие также позволило рассадить всех депутатов в зале согласно рекомендациям ВОЗ.
С 18 марта из-за распространения коронавируса мажилис Казахстана перешел на дистанционный режим работы. В заседаниях участвуют только депутаты и основные докладчики, без приглашенных представителей других органов, общественных организаций и НКО.
Согласно последним данным, в Казахстане зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.