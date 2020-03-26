Заседание Верховной Рады Украины могут провести на стадионе или в большом концертном зале в связи с пандемией. Об этом 25 марта сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает hromadske.ua

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