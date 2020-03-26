В «Слуге народа» назвали дату внеочередного заседания Рады
В «Слуге народа» назвали дату внеочередного заседания Рады
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«Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" — провести сессию, очевидно, уже не эту сессию, которая будет в субботу, но, возможно, позже или на какой-то площадке на свежем воздухе. Это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет», — рассказала парламентарий.

Она добавила, что субботнее заседание, если оно состоится, пройдет в здании парламента, но с использованием дополнительных средств защиты: масок, очков и перчаток.

Кравчук отметила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

 