Число жертв коронавирусной инфекции на Украине за последние сутки возросло до пяти, общее количество зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 достигло 145. Об этом 26 марта сообщили на Facebook-странице Центра общественного здоровья Минздрава страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Винницкой области зафиксирован один случай заражения, в Волынской — два, в Донецкой — один, в Днепропетровской — два, в Житомирской — два (один летальный), в Запорожской — семь, в Ивано-Франковской — 16 (два летальных), в Киеве — 34, в Киевской области — 24, в Луганской — один, во Львовской — два, в Одесской — четыре, в Тернопольской — восемь (один летальный), в Херсонской — один, в Черкасской — два, в Черновицкой — 38 (один летальный).