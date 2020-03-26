«В Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая», — говорится в материале.
В Винницкой области зафиксирован один случай заражения, в Волынской — два, в Донецкой — один, в Днепропетровской — два, в Житомирской — два (один летальный), в Запорожской — семь, в Ивано-Франковской — 16 (два летальных), в Киеве — 34, в Киевской области — 24, в Луганской — один, во Львовской — два, в Одесской — четыре, в Тернопольской — восемь (один летальный), в Херсонской — один, в Черкасской — два, в Черновицкой — 38 (один летальный).