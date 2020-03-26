В момент, когда Украине наносит большой ущерб коронавирус и экономический кризис, власти страны должны проявить себя как истинные либертарианцы и уменьшить все расходы государства. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский понимает ситуацию с коронавирусом, но его меры запоздали © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Поскольку бичом Украины является отрицательный торговый баланс, продолжил политолог, властям необходимо ввести режим импортозамещения и заградительные пошлины.

Также, по его мнению, нужно максимально срезать большую часть бюрократической надстройки, которая в нынешних условиях является паразитической и абсолютно бесполезной.

Золотарев добавил, что властям необходимо отказаться от «идиотских проектов», которыми занимается Минкульт или Институт нацпамяти, а также ввести максимальный режим экономии, запретив силовым ведомствам закупать дорогие автомобили.