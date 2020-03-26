«Абсолютное освобождение от налогов для самозанятых и тех, кто может создать себе и еще нескольким людям рабочие места. Ввести на три года налоговые каникулы. Делать все, лишь бы они не стояли в очереди к государству за бесплатной похлебкой», — подчеркнул эксперт.
Поскольку бичом Украины является отрицательный торговый баланс, продолжил политолог, властям необходимо ввести режим импортозамещения и заградительные пошлины.
Также, по его мнению, нужно максимально срезать большую часть бюрократической надстройки, которая в нынешних условиях является паразитической и абсолютно бесполезной.
Золотарев добавил, что властям необходимо отказаться от «идиотских проектов», которыми занимается Минкульт или Институт нацпамяти, а также ввести максимальный режим экономии, запретив силовым ведомствам закупать дорогие автомобили.