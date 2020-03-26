На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не было. С 21 марта по 21 апреля на всей территории страны объявлен режим ЧП.
Пандемия вкупе с мировым экономическим кризисом, по словам Сихарулидзе, обрушила курс лари, однако это не стало неожиданностью.
«Очень растет безработица. Не секрет, что в Грузии бедность очень высокая… И главной заботой нашего правительства наравне со сдерживанием коронавируса является предотвращение повышения безработицы, чтобы люди, потерявшие работу, не пострадали финансово, чтобы уровень бедности не поднялся», — отметил эксперт.
По его словам, больше всего в Грузии пострадали малый и средний бизнес — многие предприятия оказались на грани исчезновения. Исключение составили только компании доставки продуктов, которые, напротив, хорошо зарабатывают в условиях карантина, и организации, занимающиеся онлайн-сервисом.
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