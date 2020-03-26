Хотя власти Казахстана утверждают, что ослабление экономики страны связано с пандемией коронавируса, экономика на самом деле страдает из-за падения цен на нефть. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

«Страдает нефтяная отрасль — страдают все остальные. Есть такой термин «раздаточная экономика», когда центр распределяет ресурсы (это и в Казахстане, и в России). А центру откуда брать ресурсы? В первую очередь от продажи нефти», — указал Мамырайымов.

По его словам, все отрасли экономики работают от продажи нефти, поэтому почти все они сейчас встали, за исключением некоторых экспортных отраслей вроде металлургии или сельского хозяйства, они еще держатся.

Кроме того, из-за падения цен на нефть снизился курс тенге по отношению к доллару, а почти все отрасли зависят не только от импорта товаров первой необходимости из того же Китая, но и от комплектующих, поэтому удорожание промышленности бьет по другим отраслям, заключил политолог.