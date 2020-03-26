Соответственно, рассуждает эксперт, больше всего страдают те отрасли промышленности, которые заняты в добыче и переработке нефти, хотя эта сфера в республике находится на примитивном уровне и сводится лишь к переработке бензина на четырех НПЗ.
«Страдает нефтяная отрасль — страдают все остальные. Есть такой термин «раздаточная экономика», когда центр распределяет ресурсы (это и в Казахстане, и в России). А центру откуда брать ресурсы? В первую очередь от продажи нефти», — указал Мамырайымов.
По его словам, все отрасли экономики работают от продажи нефти, поэтому почти все они сейчас встали, за исключением некоторых экспортных отраслей вроде металлургии или сельского хозяйства, они еще держатся.
Кроме того, из-за падения цен на нефть снизился курс тенге по отношению к доллару, а почти все отрасли зависят не только от импорта товаров первой необходимости из того же Китая, но и от комплектующих, поэтому удорожание промышленности бьет по другим отраслям, заключил политолог.