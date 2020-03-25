Умерший от коронавируса в Тернопольской области мужчина отказывался обращаться в больницу и занимался самолечением, рассказал губернатор региона Владимир Труш 25 марта

Ранее стало известно, что в Тернопольской области подтвержден случай смерти от COVID-19. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.

«Больного госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оперативно приняли меры для спасения, ведь больница обеспечена всем необходимым для оказания помощи больным COVID-19. К сожалению, сохранить жизнь мужчины не удалось», — отметил Труш.

Политолог Марков: Россия обрела свой путь в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Сообщается, что уже установлены все лица, с которыми контактировал умерший.

Они частично связаны с первым больным, у кого диагностировали COVID-19: пожилым священником Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).