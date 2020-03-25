Власти республики закрыли Алма-Ату на карантин 19 марта из-за вспышки коронавируса. К 25 марта в городе выявили 31 случай Covid-19.
«С завтрашнего дня приостанавливаем деятельность всех непродовольственных торговых объектов. Это малые и большие магазины. А также сфера услуг: оптики, химчистки, агентства недвижимости, автомойки, СТО и так далее. Это решение было согласовано с государственной комиссией», — сказал Туякбаев.
Аптеки и стоматологии продолжат работать, а рестораны будут торговать едой только на вынос.
По его словам, эти меры позволят ограничить передвижение людей по городу во время карантина.