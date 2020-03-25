Он высоко оценил выступление главы государства, отметив, что «кроме карантинных мер там анонсированы меры, которые фактически направлены на частичное восстановление социальной справедливости».
«Потому что речь идет о налогообложении денег, выводящихся в офшоры, — об этом уже столько лет говорят, и наконец хоть что-нибудь в этом деле будет сделано», — сказал Михеев.
По его словам, речь идет о том, что богатые люди через налоги на инвестиции будут платить больше денег государству, и это можно воспринимать вполне позитивно.
Михеев полагает, что таким образом будут найдены дополнительные средства для бюджета, «потому что траты планируются огромные, — этот коронавирус потребует даже больше денег, чем предполагалось, и нужен будет дополнительный источник средств бюджета».