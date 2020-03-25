Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления 25 марта сделал ряд заявлений, которые говорят о том, что в стране начинают восстанавливать социальную справедливость, сказал политолог Сергей Михеев в комментарии изданию Украина.ру

Он высоко оценил выступление главы государства, отметив, что «кроме карантинных мер там анонсированы меры, которые фактически направлены на частичное восстановление социальной справедливости».

«Потому что речь идет о налогообложении денег, выводящихся в офшоры, — об этом уже столько лет говорят, и наконец хоть что-нибудь в этом деле будет сделано», — сказал Михеев.

Путин объявил нерабочей следующую неделю © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Михеев полагает, что таким образом будут найдены дополнительные средства для бюджета, «потому что траты планируются огромные, — этот коронавирус потребует даже больше денег, чем предполагалось, и нужен будет дополнительный источник средств бюджета».