Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве. Об этом 25 марта в своем Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

Бывший министр иностранных дел Украины мог убить человека © commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 pl/Michał Józefaciuk | Перейти в фотобанк Сергея Старицкого с огнестрельным ранением нашли в доме экс-министра 21 февраля.

Как выяснилось, выстрел был сделан из наградного оружия Леонида Кожары. Однако хозяин дома и его жена утверждают, что Старицкий покончил собой.

«Следователи и прокуроры проверили обстоятельства смерти бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко.

Меру пресечения Кожаре, которому уже вручили подозрение, выберет Шевченковский районный суд.

Леонид Кожара возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины с 2012 по 2014 год.