Тело 56-летнего руководителя рекламного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого с огнестрельным ранением нашли в доме экс-министра 21 февраля.
Как выяснилось, выстрел был сделан из наградного оружия Леонида Кожары. Однако хозяин дома и его жена утверждают, что Старицкий покончил собой.
«Следователи и прокуроры проверили обстоятельства смерти бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко.
Меру пресечения Кожаре, которому уже вручили подозрение, выберет Шевченковский районный суд.
Леонид Кожара возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины с 2012 по 2014 год.