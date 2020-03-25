Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в субботу, 28 марта. Об этом 25 марта заявил депутат фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина

«По предварительной версии, да, подтверждается, что в пятницу у нас будет заседание фракции, на котором мы рассмотрим, какие меры мы собираемся предпринимать, те законопроекты, которые мы собираемся поддерживать, и собраться в субботу на это внеочередное заседание», — сказал Камельчук.

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Руководство парламента, чтобы не подвергать опасности лидеров фракций, может обсудить с ними повестку дня и в режиме видеоконференции.