«По предварительной версии, да, подтверждается, что в пятницу у нас будет заседание фракции, на котором мы рассмотрим, какие меры мы собираемся предпринимать, те законопроекты, которые мы собираемся поддерживать, и собраться в субботу на это внеочередное заседание», — сказал Камельчук.
Он отметил, что заседание согласительного совета Рады проводить для этого необязательно.
Руководство парламента, чтобы не подвергать опасности лидеров фракций, может обсудить с ними повестку дня и в режиме видеоконференции.