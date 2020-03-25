«В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания на коронавирус», — рассказал Кличко.
По его словам, данные исходят от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».
Теперь в украинской столице выявлено 34 зараженных смертельно опасным коронавирусом COVID-19, констатировал Кличко.
Как уточняется, это трое граждан мужского пола возрастом 31 год, 36 лет и 67 лет.
Один из них прилетел в Киев из Объединенных Арабских Эмиратов, двое других — из Израиля.