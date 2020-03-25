В Киеве подтвердились три новых случая коронавируса, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале 25 марта

«В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания на коронавирус», — рассказал Кличко.

По его словам, данные исходят от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины».

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Как уточняется, это трое граждан мужского пола возрастом 31 год, 36 лет и 67 лет.

Один из них прилетел в Киев из Объединенных Арабских Эмиратов, двое других — из Израиля.