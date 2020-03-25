Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает себя жертвой олигархов и рейтинга президента Владимира Зеленского. Об этом экс-глава ведомства заявил в интервью журналистке Алесе Бацман, которое было опубликовано на ее Youtube-канале 24 марта

По словам бывшего главы ГПУ, его увольнение было выгодно многим, начиная от тех, кто хотел бы занять его должность, тех, кто сместил с поста главы Офиса президента Андрея Богдана, «а также людей, которые делегировали ранее своих прокуроров в органы прокуратуры, которых мы начали увольнять».

«Много людей, которых называют олигархами, почувствовали, что Офис генпрокурора и НАБУ могут быть угрозой для них. И наложился политический фактор, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга», — сказал Рябошапка.

Феномен Рябошапки © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ранее неоднократно выражал недовольство работой Рябошапки на посту главы ГПУ в связи с тем, что ни одно дело высокопоставленных коррупционеров не было расследовано.

Критиковала Рябошапку за недостаточное рвение и исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова, которая в итоге и заняла его пост.