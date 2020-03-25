Отмечается, что молодой человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе, недавно прибыл из США. Также сообщается, что 14 марта, пока коронавирус не был подтвержден, пациент покинул отделение, подписав документ об обязательстве соблюдать самоизоляцию.
«В заявлении он отметил категорическое желании покинуть больницу и заявил, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.