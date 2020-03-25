Лабораторный центр Минздрава Украины подтвердил подозрение на коронавирусную инфекцию у жителя Одессы, который покинул больницу под собственную ответственность. Об этом 25 марта сообщил глава областной администрации Максим Куцый в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В заявлении он отметил категорическое желании покинуть больницу и заявил, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.