Президент Украины обратился к олигархам за финансовой помощью в борьбе с коронавирусом, и в этой ситуации нельзя исключать того, что бизнесмены могут попытаться использовать кризис в своих целях. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 25 марта

Зеленский попросил у олигархов деньги на борьбу с коронавирусом © CC0, Pxhere Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около 450-500 миллионов долларов) для борьбы с коронавирусом.

По словам Бортника, подобный шаг оправдан, учитывая то, что по итогам февраля бюджет был выполнен всего на 60% в доходной части. Однако он не уверен в готовности олигархов выполнять подобные соглашения.

«Предыдущее соглашение, когда Зеленский впервые собрал олигархов после своего избрания… Ну, по той информации, которая есть, полностью выполнил только [Ринат] Ахметов. Поэтому, сработает ли это, не захотят ли олигархи как всегда, с одной стороны, улыбаясь президенту, а с другой, использовать кризис для очередной политической пертурбации, большой вопрос», — отметил политолог.

Единственным альтернативным источником денег, по словам эксперта, является Международный валютный фонд (МВФ), для получения транша от которого необходимо принять закон о невозвращении банков. Как отметил Бортник, именно между фондом и олигархами президент сейчас «бьется как рыба об лед».

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