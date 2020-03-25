Возвращение «Приватбанка» давно не является целью олигарха Игоря Коломойского. Какие цели он преследует на самом деле, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал в интервью изданию Украина.ру 25 марта

Бондаренко предположил, что сделает Коломойский, если сейчас у него окончательно заберут «ПриватБанк» © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

Комментируя вероятность принятия такого закона, Бортник обратил внимание на то, что Коломойский уже давно не заинтересован в возвращении «Приватбанка».

«Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут и международные, и украинские); и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением», — сказал эксперт.

В связи с этим он считает вероятной возможность договоренностей между властью и бизнесменом относительно принятия закона и снятия с него всех претензий.

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