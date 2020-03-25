На этой неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. По данным различных источников, депутаты могут проголосовать за так называемый «антиколомойский закон» — запрет возврата «Приватбанка» прежним владельцам.
Комментируя вероятность принятия такого закона, Бортник обратил внимание на то, что Коломойский уже давно не заинтересован в возвращении «Приватбанка».
«Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут и международные, и украинские); и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением», — сказал эксперт.
В связи с этим он считает вероятной возможность договоренностей между властью и бизнесменом относительно принятия закона и снятия с него всех претензий.
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