«Калининградцы мобилизованы. Калининградцы понимают, что они в зоне риска. Калининград географически находится в центре Европы, мы со всех сторон окружены странами Евросоюза зачумленными. При этом никакой паники тут нет», — сказал он.
Поскольку в области было зафиксировано 8 случаев заражения, отметил эксперт, местные жители понимают, что нужно соблюдать повышенные меры предосторожности, но пока что критической ситуации в регионе нет.
Все понимают, что Калининград в плане коронавируса — такая же критическая территория, как и Москва, поэтому федеральные власти делают все, чтобы критическая ситуация там не возникла, подытожил Носович.