В том, что касается ситуации с коронавирусом, жители Калининграда понимают, что из-за своей близости к Польше и Прибалтики они находятся в зоне риска, но никакой паники там нет. Об этом рассказал проживающий в городе специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Поскольку в области было зафиксировано 8 случаев заражения, отметил эксперт, местные жители понимают, что нужно соблюдать повышенные меры предосторожности, но пока что критической ситуации в регионе нет.

Все понимают, что Калининград в плане коронавируса — такая же критическая территория, как и Москва, поэтому федеральные власти делают все, чтобы критическая ситуация там не возникла, подытожил Носович.