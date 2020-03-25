В публикации говорится, что Белоруссия остается единственной футбольной страной на планете.
«А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!» — пошутили динамовцы, приложив к сообщению фотоколлаж, на котором Роналду и Месси выступают в форме минской команды.
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🇧🇾🔝⚽ Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете ⠀ 😎 На днях @alexgleb говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с #footby 😻 А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы! ⠀ #fcdm1927 #football #messi #cr7 #футбол #лучшаялигамира