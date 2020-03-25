Коронавирус не помеха: чемпионат Крыма по футболу не будет приостановлен
Коронавирус не помеха: чемпионат Крыма по футболу не будет приостановлен
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
В публикации говорится, что Белоруссия остается единственной футбольной страной на планете. 

«А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!» — пошутили динамовцы, приложив к сообщению фотоколлаж, на котором Роналду и Месси выступают в форме минской команды.    

 

 