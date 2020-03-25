После начала пандемии коронавируса в мире были отменены практически все крупные спортивные турниры. Единственной страной, где футбол пока еще побеждает опасную болезнь, остается Белоруссия. Местное «Динамо» из Минска даже готово приютить у себя в это непростое время звезд первой величины, о чем пресс-служба клуба уведомила 25 марта в Instagram

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