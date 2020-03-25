«В связи с эпидемией коронавируса, которая стала причиной отказа от подписания договоров субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по питанию в военных частях, с 25.03.2020 в Вооруженных силах Украины может сложиться критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания особого состава», — сказано в обращении.
ОПУ просит глав регионов вместе с облвоенкоматами составить список военных частей, питание которым поставляют сторонние компании.
Также чиновники должны обсудить с командирами военных частей ассортимент продуктов питания, объемы и сроки их поставок.
Губернаторам также предписано быть готовыми бесплатно обеспечить военные части как продуктами, так и поварами.