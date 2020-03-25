Из-за эпидемии коронавируса ожидаются перебои с поставками продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с этим Офис президента Украины (ОПУ) обратился к губернаторам с требованием обеспечить военных продуктами в случае необходимости. Снимок документа ОПУ опубликован в Telegram-канале PavlovskyNews 25 марта

«В связи с эпидемией коронавируса, которая стала причиной отказа от подписания договоров субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги по питанию в военных частях, с 25.03.2020 в Вооруженных силах Украины может сложиться критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания особого состава», — сказано в обращении.

Карантин для ВСУ. Как болезни бьют по украинской армии © Facebook, General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Перейти в фотобанк

Также чиновники должны обсудить с командирами военных частей ассортимент продуктов питания, объемы и сроки их поставок.

Губернаторам также предписано быть готовыми бесплатно обеспечить военные части как продуктами, так и поварами.