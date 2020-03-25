Тернопольский облсовет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ввести в Свято-Успенской Почаевской лавре чрезвычайное положение и прекратить богослужения на период коронавирусного карантина. Об этом председатель областной фракции Радикальной партии Богдан Яциковский сообщил на днях на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Игорь Додон заявил, что группа молдаван якобы подхватила коронавирус во время экскурсии по Почаевской лавре.

«Необходимо принять карантинные меры, которые предусматривают временный запрет на многолюдные богослужения, а также проверить на инфицированность COVID-19 и провести обсервацию всех, кто проживает на территории лавры и близлежащих территориях», — потребовали депутаты от президента.

Яциковский также направил в адрес главы Тернопольской ОГА Владимира Труша и представителей местной власти запрос о том, какие меры они приняли по объявлению ЧП в лавре и почему до сих пор не запретили в ней богослужения.

Ранее представители лавры опровергли данные о заражении молдаван. После проверки этой информации полицией выяснилось, что такой экскурсии и вовсе не было.