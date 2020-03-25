Кабмин ввел обязательную проверку контактных лиц с больными коронавирусом и их обязательную госпитализацию в случае отказа. Об этом 25 марта сообщает Минздрав в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом. Поэтому правительство Украины усилило ограничительные меры.

«Постановление предусматривает, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19, или тех, кто находился в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке. Вводится обязательная госпитализация таких лиц», — говорится в сообщении.

Также назначается карантин тем, кому установлен COVID-19 и кто уклоняется от лечения в добровольном порядке.