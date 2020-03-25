Горсовет Днепра проведет сессию на парковке с соблюдением социальной дистанции из-за коронавируса. Об этом мэр города Борис Филатов сообщил на своей странице в Facebook 25 марта

Внеочередное заседание Рады по антикоронавирусным мерам перенесено — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Филатов опубликовал фотографию, на которой стулья с приклеенными именными табличками стоят на некотором расстоянии друг от друга.

«На фото — стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию. Депутаты Верховной Рады, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку», — написал он.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание парламента было перенесено.