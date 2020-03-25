С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин, запрещающий проведение массовых мероприятий.
Филатов опубликовал фотографию, на которой стулья с приклеенными именными табличками стоят на некотором расстоянии друг от друга.
«На фото — стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию. Депутаты Верховной Рады, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку», — написал он.
Ранее сообщалось, что внеочередное заседание парламента было перенесено.