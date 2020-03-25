Отмечается, что в срочном режиме министерство обсуждает формат онлайн-образования для школ и вузов.
«Необходимо восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов. Уже обсуждается вариант продлить обучение на июнь-июль, а вступительную кампанию в вузы сдвинуть на август», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Киевским школьникам во время карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, будут проводить телеуроки.
Из-за карантина было перенесено пробное независимое оценивание, которое школьники должны были сдавать в конце марта.
Кабинет министров Украины с 12 марта по 3 апреля ввел карантин в учебных заведениях и запретил массовые общественные мероприятия, чтобы избежать распространения заболевания.