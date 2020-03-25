Министерство образования Украины в срочном порядке обсуждает вопрос продления учебы в школах и вузах летом. Об этом 25 марта сообщает канал в Telegram «Резидент»

Отмечается, что в срочном режиме министерство обсуждает формат онлайн-образования для школ и вузов.

«Необходимо восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов. Уже обсуждается вариант продлить обучение на июнь-июль, а вступительную кампанию в вузы сдвинуть на август», — говорится в сообщении.

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Из-за карантина было перенесено пробное независимое оценивание, которое школьники должны были сдавать в конце марта.

Кабинет министров Украины с 12 марта по 3 апреля ввел карантин в учебных заведениях и запретил массовые общественные мероприятия, чтобы избежать распространения заболевания.